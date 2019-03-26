"Уральский Трубник" впервые в истории выиграл бронзу чемпионата России

"Уральский Трубник" завоевал бронзу чемпионата России. Во втором матче за третье место первоуральцы обыграли "Байкал-Энергию" (7:2). Первая игра также завершилась победой "Трубника" (6:5).

Это первые медали команды из Первоуральска в истории российских чемпионатов.

В финале суперлиги встречаются "СКА-Нефтяник" и московское "Динамо". Счет в серии до трех побед - 2-0 в пользу хабаровчан. Третья игра состоится 27 марта.

Чемпионат России

Суперлига

Матч за 3-е место

Второй матч

"Байкал-Энергия" (Иркутск) - "Уральский Трубник" (Первоуральск) - 2:7 (1:1)

Счет в серии - 0-2 (5:6)