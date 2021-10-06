Руководитель «Мерседеса»: «Мы должны быть агрессивными в конце сезона, чтобы достичь своих целей»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф поделился ожиданиями от предстоящей концовки сезона-2021.

«Концовка гонки в России доказала, что в «Формуле-1» возможно все, а также, что удача может как повернуться к вам, так и отвернуться. Сезон держит нас в напряжении, нам это нравится, но это также значит, что мы должны быть агрессивными для того, чтобы достичь своих целей и максимизировать количество набранных очков. Мы сфокусированы на этапе в Турции и оставшихся последующих. Я знаю, что Хэмилтон, Боттас и вся команда разгорячены предстоящей битвой, мы ожидаем увлекательную гонку на трассе «Истанбул Парк», где многое нам еще не известно из-за особенностей трассы и погодных условий в прошлом году», — приводит официальный сайт «Формулы-1» слова Вольффа.

«Мерседес» лидирует в Кубке конструкторов, на счету «серебряных стрел» 397,5 очка. Отрыв от идущего вторым «Ред Булла» составляет 33 очка. В личном зачете лидером является пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, у которого 246,5 очка. Отрыв от занимающего вторую строчку Макса Ферстаппена («Ред Булл») составляет 2 очка.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Турции с 8 по 10 октября. До конца сезона-2021 осталось 7 «Гран-при».