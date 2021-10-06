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Оскар Пиастри может стать напарником Боттаса в «Альфа Ромео»

Оскар Пиастри может стать напарником Боттаса в «Альфа Ромео» в следующем сезоне
18:06
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Лидер чемпионата «Формулы-2» Оскар Пиастри может продолжить карьеру в «Формуле-1» в следующем сезоне, сообщает Blick.

Пиастри может обойти Чжоу Гуаньюя и заполучить место в «Альфа Ромео», став напарником Валттери Боттаса.

Чжоу долгое время считался главным претендентом на место в «Альфа Ромео», учитывая готовность его спонсоров из Китая обеспечить команде солидную финансовую поддержку.

Тем не менее, пока сторонам так и не удалось достичь соглашения — по причине того, что представители Чжоу и «Альфы» не могут прийти к компромиссу относительно длительности контракта.

В связи с тем, что «Альфе» не удается договориться с Чжоу, в команде приняли решение рассмотреть альтернативные варианты — и могут подписать контракт с Оскаром Пиастри, который в прошлом году стал чемпионом «Ф-3», а в этом лидирует в чемпионате «Ф-2» и также очень близок к титулу.

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Иван Шитик все материалы автора

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