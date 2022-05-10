Серхио Перес начал переговоры с «Ред Булл» о новом контракте

Пилот «Ред Булла» Серхио Перес заявил, что переговоры о возможном продлении контракта с командой уже начались.

«Да, мы начали обсуждать этот вопрос, но никакой спешки нет, никаких заявлений в ближайшее время не последует», — цитирует Переса Motorsport.

По итогам пяти первых «Гран-при» 32-летний гонщик уступает 19 очков своему звездному напарнику Максу Ферстаппену. После технического схода в Бахрейне он закончил все остальные гонки не ниже четвертого места, в том числе помог команде оформить дубль в Имоле.

После пяти прошедших «Гран-при» у лидера команды Макса Ферстаппена 85 очков, а у Серхио 66 — они занимают вторую и третью строчку в личном зачете соответственно.

Ранее «Ред Булл» объявил о продлении контракта с Ферстаппеном до 2028 года.

Нынешний контракт Переса оценивается в 8 миллионов долларов за год.