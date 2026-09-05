Гран-при Италии Формулы-1: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию гонки

Гонка Гран-при Италии Формулы-1 пройдет в субботу, 5 сентября. На автодроме «Монца» состоятся третья свободная практика и квалификация. Третья тренировка начнется в 13.30 мск, квалификация — в 17.00 мск.

Официального российского телеканала, показывающего сезон Формулы-1, не заявлено. Искать трансляции можно в тематических сообществах в социальной сети ВКонтакте и на платформе «VK Видео».

Пилоты «Феррари» Шарль Леклер (1:23.008) и Льюис Хэмилтон (+0.173) заняли первые два места в первой свободной практике Гран-при Италии в Монце, опередив ближайшего преследователя из «Мерседеса» Джорджа Расселла (+.304).

Во второй свободной практике Гран-при Италии в Монце уже Расселл (1:22.559) занял первое место, опередив ближайшего преследователя из «Феррари» Шарля Леклера (+0.120) и еще одного пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли (+0.141).

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