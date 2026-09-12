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Формула-1 Гран-при Испании: гонщик Макларена Ландо Норрис выиграл квалификацию 12 сентября 2026 года

Норрис выиграл квалификацию Гран-при Испании, Антонелли — второй, Ферстаппен — третий

Сергей Филин

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис выиграл квалификацию Гран-при Испании Формулы-1, которая прошла в Мадриде.

Британец проехал лучший круг за 1 минуту 31,824 секунд. Второй результат у итальянца Андреа Кими Антонелли (+0,011) на «Мерседесе», а третий — у нидерландца Макса Ферстаппена (+0,140) из «Ред Булл».

Четвертое время показал британский пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон (0,189), а пятое — его партнер по команде монегаск Шарль Леклер (+0,195).

Гонка Гран-при Испании состоится в воскресенье, 13 сентября. Она начнется в 16.00 по московскому времени.

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Формула-1
Макларен
Мерседес
Ред Булл
Феррари
Андреа Кими Антонелли
Ландо Норрис
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
Шарль Леклер
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