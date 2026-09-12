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Гран-при Испании: результат третьей практики 12 сентября 2026

Антонелли стал лучшим в третьей практике Гран-при Испании

Игнат Заздравин
Корреспондент
Андреа Кими Антонелли.
Фото AFP

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли показал лучшее время в третьей свободной практике Гран-при Испании Формулы-1, которая прошла в Мадриде. Сессия дважды прерывалась красными флагами.

Антонелли проехал лучший круг за 1 минуту 32,797 секунды. Второе место занял Шарль Леклер из «Феррари», уступивший 0,166 секунды. Третьим стал пилот «Макларена» Оскар Пиастри — его отставание составило 0,189 секунды.

Первый красный флаг появился после аварии Льюиса Хэмилтона. Из-за повреждения барьера возникла задержка. Второй раз сессию остановили за минуту до ее завершения после аварии пилота «Хааса» Оливера Бермана. Алекс Албон из «Уильямса» не установил зачетного времени.

Квалификация Гран-при Испании также пройдет в субботу, 12 сентября. Начало — в 17.00. Сама гонка стартует в воскресенье в 16.00.

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Формула-1
Мерседес
Андреа Кими Антонелли
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