Расселла дисквалифицировали после первого места на «Гран-при Бельгии», победителем гонки стал Хэмилтон

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл получил дисквалификацию по итогам «Гран-при Бельгии», сообщает пресс-служба «Формулы-1».

26-летний спортсмен стал победителем «Гран-при Бельгии» 28 июля. После гонки его болид прошел традиционную процедуру взвешивания — масса машины составила 796,5 кг, что на 1,5 кг меньше лимита.

В связи с этим Расселл лишился лидерства и дисквалифицирован. Победителем гонки стал Льюис Хэмилтон, приехавший к финишу вторым. На второе место перешел Оскар Пиастри («Макларен»). Третьим стал Шарль Леклер («Феррари»).