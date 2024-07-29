Хэмилтон: «Не хочется выигрывать гонку из-за дисквалификации. Сочувствую Расселлу»

Пилот «Мерсеседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал дисквалификацию напарника Джорджа Расселла по итогам «Гран-при Бельгии».

«Я сочувствую Джорджу. Никто не хочет выигрывать гонку из-за дисквалификации, но мы вернулись к борьбе за победы в последних гонках. Сейчас невероятно высокая конкуренция, поэтому нам необходимо усердно работать, чтобы более стабильно бороться за победы», — цитирует Хэмилтона Gp Blog.

Расселл стал победителем «Гран-при Бельгии» 28 июля. После гонки его болид прошел традиционную процедуру взвешивания — масса машины составила 796,5 кг, что на 1,5 кг меньше лимита.

В связи с этим 26-летний британец лишился лидерства и дисквалифицирован. Победителем гонки стал Хэмилтон, приехавший к финишу вторым. На второе место перешел Оскар Пиастри («Макларен»). Третьим стал Шарль Леклер («Феррари»).