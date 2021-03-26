Мик Шумахер заявил, что ему будет интересно побороться с соперниками своего отца

Пилот «Хаас» Мик Шумахер заявил, что ему будет интересно побороться с гонщиками, которые выступали в «Формуле-1» вместе с его отцом, Михаэлем Шумахером.

«Забавно думать об этом. Наверное, это показатель того, что данные пилоты уже давно выступают и являются весьма успешными. Будет интересно посмотреть, как все сложится на трассе. Не пересекался со многими из них на тестах из-за того, что мы ездили в разное время. Я ездил с Кими Райкконеном и хорошо его знаю. С ним всегда приятно поговорить, он может дать полезный совет», — приводит официальный сайт «Формулы-1» слова Шумахера-младшего.

Мик Шумахер дебютирует в «Формуле-1» в сезоне-2021. Первый этап нового сезона пройдет в Бахрейне с 26 по 28 марта.