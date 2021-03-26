Мик Шумахер заявил, что ему будет интересно побороться с соперниками своего отца
Пилот «Хаас» Мик Шумахер заявил, что ему будет интересно побороться с гонщиками, которые выступали в «Формуле-1» вместе с его отцом, Михаэлем Шумахером.
«Забавно думать об этом. Наверное, это показатель того, что данные пилоты уже давно выступают и являются весьма успешными. Будет интересно посмотреть, как все сложится на трассе. Не пересекался со многими из них на тестах из-за того, что мы ездили в разное время. Я ездил с Кими Райкконеном и хорошо его знаю. С ним всегда приятно поговорить, он может дать полезный совет», — приводит официальный сайт «Формулы-1» слова Шумахера-младшего.
Мик Шумахер дебютирует в «Формуле-1» в сезоне-2021. Первый этап нового сезона пройдет в Бахрейне с 26 по 28 марта.
Дополнительная информация:
https://www.formula1.com/en/latest/article.schumacher-really-excited-to-race-fathers-old-rivals-as-he-prepares-for-f1.4zKZAufXqSkCM3Rh6eO0N2.html
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