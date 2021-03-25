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Ферстаппен надеется, что вместе с Пересом «Ред Булл» заработает больше очков в новом сезоне

22:36
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о взаимодействии с напарником по команде Серхио Пересом перед началом сезона-2021 в Бахрейне.

«Я знаю Серхио много лет, мы часто пересекались в паддоке. А теперь мы стали напарниками, и я получил возможность чуть лучше узнать, как он работает. И мне кажется, что пока все идет гладко.

С точки зрения обратной связи мы оба работаем в одном направлении – надеюсь, что это направление правильное. Пока все идет гладко и также здорово узнать его мнение по многим вопросам, учитывая его опыт выступлений за другие команды. Это всегда полезно. Я просто надеюсь, что как команда мы теперь сможем зарабатывать действительно много очков и оказывать давление на «Мерседес» по ходу каждого гоночного уик-энда», – рассказал Ферстаппен Racefans.net.

Серхио Перес дебютирует в «Ред Булл» в сезоне-2021, заменив бывшего напарника Макса Ферстаппена Александра Албона.

Первый этап «Гран-при» сезона-2021 «Формулы-1» пройдет с 26 по 28 марта в Бахрейне.

Дополнительная информация:

https://www.racefans.net/2021/03/25/verstappen-wants-perezs-arrival-to-help-red-bull-topple-mercedes/

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