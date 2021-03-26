Мик Шумахер вспомнил, как его просили остерегаться Мазепина из-за агрессивного вождения

Пилот «Хаас» Мик Шумахер поделился воспоминаниями о знакомстве с будущим напарником по команде россиянином Никитой Мазепиным.

«Мы знаем друг друга с 2013 года, когда мы были напарниками в TonyKart. Недавно я вспомнил, что видел его на одной гонке, когда он ездил за Zanardi. Это был первый раз, когда я его заметил, потому что один из моих товарищей по команде сказал, что я должен быть осторожен, когда гоняюсь с ним. Потому что в плане борьбы он был довольно агрессивен.

После этого мы вместе выступали в некоторых чемпионатах, участвовали в каких-то гонках, так что мы всегда видели друг друга.

Думаю, уважение друг к другу есть. Очевидно, что теперь мы будем действительно тесно сотрудничать. Мы будем только вдвоем, так что будет интересно посмотреть, как всё пойдёт в этом году», — цитирует Шумахера Motorsport.

Пилоты «Хаас» россиянин Никита Мазепин и немец Мик Шумахер вместе дебютируют в этом году в «Формуле-1».

Первый этап нового сезона пройдет в Бахрейне с 26 по 28 марта.