Мик Шумахер вспомнил, как его просили остерегаться Мазепина из-за агрессивного вождения
Пилот «Хаас» Мик Шумахер поделился воспоминаниями о знакомстве с будущим напарником по команде россиянином Никитой Мазепиным.
«Мы знаем друг друга с 2013 года, когда мы были напарниками в TonyKart. Недавно я вспомнил, что видел его на одной гонке, когда он ездил за Zanardi. Это был первый раз, когда я его заметил, потому что один из моих товарищей по команде сказал, что я должен быть осторожен, когда гоняюсь с ним. Потому что в плане борьбы он был довольно агрессивен.
После этого мы вместе выступали в некоторых чемпионатах, участвовали в каких-то гонках, так что мы всегда видели друг друга.
Думаю, уважение друг к другу есть. Очевидно, что теперь мы будем действительно тесно сотрудничать. Мы будем только вдвоем, так что будет интересно посмотреть, как всё пойдёт в этом году», — цитирует Шумахера Motorsport.
Пилоты «Хаас» россиянин Никита Мазепин и немец Мик Шумахер вместе дебютируют в этом году в «Формуле-1».
Первый этап нового сезона пройдет в Бахрейне с 26 по 28 марта.
Дополнительная информация:
https://www.motorsport.com/f1/news/schumacher-mazepin-karting-aggressive-driving/5916175/
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