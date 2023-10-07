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Сегодня, 22:00

Косаченко: «Ферстаппен напоминает Шумахера в лучшие его годы»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Бывший коммерческий директор команды «Формулы-1» «Кэтерхэм» Оксана Косаченко в комментарии для «СЭ» высказалась о третьем подряд чемпионском титуле пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

26-летний нидерландец смог оформить чемпионство в ходе спринтерской гонки «Гран-при Катара» из-за схода партнера по команде Серхио Переса.

«Прежде всего поздравляю Макса! Не могу сказать, что он мой любимый пилот, но он работает, как машина. Мне он сейчас напоминает Михаэля Шумахера в лучшие его годы, когда он просто штамповал одну за одной победы. Конечно, очень многое зависит от технического состояния автомобиля, от команды, от тактики. Здесь нечего говорить, они недосягаемы», — сказала Косаченко «СЭ».

Она также ответила на вопрос, насколько интересно будет смотреть оставшуюся часть сезона, если чемпион уже известен.

«Если смотреть «Формулу-1» не как просто заезды машин по кругу, а как на интеллектуальный вид спорта, дальше ситуация будет очень интересная. Потому что мы видели, как во второй части сезона могут подскочить другие команды. Да простит меня Фредерик Вассер (руководитель команды «Феррари». — Прим. «СЭ»), но у него сейчас машины лучше, чем оба пилота. В последние несколько гонок мы видели очень сильного Сайнса и какого-то совершенно бледного Леклера. При этом понимаем, что у Шарля есть скорость. Ну и, конечно, «Мерседес» с Льюисом, который, кто бы что ни говорил, но гениальный пилот. Плюс, где-то чуть-чуть подальше, но там есть блестящий Фернандо Алонсо с «Астон Мартином». Он один из тех, кому я всегда отдавала приоритет. Если Ферстаппен едет на безбашенности, то Алонсо очень по-умному. Все понимали, что Макс будет чемпионом. Но как будет дальше, как командная игра сложится, кто двинется вперед, посмотрим. Сейчас начинается самое интересное для тех, кто следит за тактикой, стратегией и тем, как работают инженеры и стратеги», — добавила Косаченко.

Перес сошел с дистанции спринта, столкнувшись с гонщиком «Альпин» Эстебаном Оконом, — он был единственным, кто математически мог догнать Ферстаппена в личном зачете.

Формула-1
Макс Ферстаппен
Оксана Косаченко
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