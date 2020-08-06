«Хэмилтон лучше Шумахера и Сенны». Мнение популярного комментатора

Легендарный комментатор «Формулы-1» Марри Уокер поделился мнением о шестикратном чемпионе мира Льюисе Хэмилтоне. Он поставил пилота «Мерседеса» выше Айртона Сенны и Михаэля Шумахера.

— Было много великих гонщиков, — цитирует Уокера Autosport. — Хуан-Мануэль Фанхио, Джим Кларк, Джеки Стюарт, могу продолжать дальше. Но мне трудно назвать лучшего. Обычно при ответе на этот вопрос я отвечал «Фанхио». Возможно, скоро буду отвечать «Хэмилтон». С точки статистики Льюис уже впереди Михаэля Шумахера — например, по количеству поулов. Он будет выступать еще как минимум три года, если не получит травм или «Мерседес» не уйдет из «Формулы-1». У него есть шанс выиграть еще три титула и стать самым успешным гонщиком в истории.

Это чисто мое мнение. Наверное, звучит спорно, но я считаю, что Хэмилтон лучше Шумахера и Сенны. У обоих по ходу карьеры были спорные эпизоды. Можно вспомнить, как Шумахер остановился посреди трассы в Монако-2006, чтобы не дать Фернандо Алонсо выиграть поул, и столкнулся с Жаком Вильневым в Хересе-1997. Айртон Сенна столкнулся с Аленом Простом в Сузуке-1990. У Хэмилтона таких спорных эпизодов никогда не было. Он всегда играет по правилам. Он очень приятный парень и потрясающий гонщик. Мы никогда раньше не видели такого гонщика.