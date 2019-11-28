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Боттас на «Гран-при Абу-Даби» стартует с последней позиции. Он сменил мотор

28 ноября 2019, 13:38
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Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас будет стартовать с последней позиции на «Гран-при Абу-Даби». На его машине сначала заменили блок внутреннего сгорания, что привело к потере десяти позиций на стартовой решетке.

Впоследствии также произошла замена силовой установки. Общее число штрафа приведет к старту с последнего места. Финн впервые за сезон не по плану сменил мотор.

Боттас за одну гонку до конца чемпионата занимает второе место в личном зачете.

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