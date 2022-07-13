Российский автогонщик выбрал флаг Киргизии, чтобы не подписывать политическую декларацию

Наши пилоты становятся испанцами и итальянцами, а один из них в нейтральном статусе выиграл чемпионат, в котором побеждали Хэмилтон и Ферстаппен.

Не так много видов спорта, где российские спортсмены сохранили возможность стартовать на международном уровне. Так что каждый старт с участием наших надо ценить — тем более когда выигрываются целые чемпионаты. Это произошло в минувшие выходные.

Первый российский чемпион в картинге

В автоспорте международная федерация выработала следующую практику: россиянин при желании сохранить нейтральный статус должен подписать политическую декларацию. Подавляющее большинство наших автогонщиков отказались это делать и в результате оказались не у дел. Например, россиянка Ирина Сидоркова, имея на руках контракт с академией женской W-Series, в конце февраля прибыла на тестовую сессию в Барселону, но ей просто не позволили сесть за руль. А перед этим не дали визу на этап в США, и с тех пор карьера на международном уровне приостановилась.

Александр Смоляр из «Формулы-3» и Михаэль Белов из европейской региональной «Формулы-Альпин» декларацию подписали и остались выступать под флагом FIA в своих чемпионатах. Смоляр сейчас идет на восьмом месте в чемпионате, Белов — шестым. И та и другая серии — тоже неплохой трамплин в «Формуле-1», тем более что «Альпин» рано или поздно придется менять на кого-то Фернандо Алонсо.

Один из тех, кто выбрал выступление под флагом FIA, — юный Анатолий Хавалкин. Он в минувшие выходные выиграл в юниорском европейском чемпионате серии FIA по картингу, который проводится с 1972 года. К картингу в данном случае не стоит относиться как к детской забаве или виду спорта для корпоратива — через него прошли почти все чемпионы «Формулы-1». И даже во время карьеры в нем на карте могли зарубиться великие — вот легендарная дуэль Алена Проста и Айртона Сенны.

Список чемпионов картинговой серии в этом классе также впечатляет: Джордж Расселл, Макс Ферстаппен (и его отец Йос 14 годами ранее), Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон. Из россиян бронзу на этом уровне брал Даниил Квят. Переставлять этих людей не нужно — если Хавалкин сохранит их темп, то скоро в главной серии мира появится пятый российский пилот. Он активно ведет соцсети, где делится эмоциями и выкладывает видео.

Пост Анатолия Хавалкина. Фото соцсети Анатолия Хавалкина соцсети Анатолия Хавалкина

Россиянин выбрал Киргизию, чтобы спасти карьеру

Но большинство пилотов предпочитает трюк со сменой гоночной лицензии. Большое количество россиян выступают в «Формуле-4» — это первая формулическая серия на пути из картинга для молодых гонщиков. Звучит не сверхпрестижно, но на деле это хороший трамплин в «Формулу-1» — с тех пор как ее включила в свой «глобальный путь» FIA. В разные годы серию выигрывали нынешние пилоты «Ф-1» Ландо Норрис, Лэнс Стролл и Юки Цунода.

«Формул-4» много по всему миру, поэтому самые перспективные едут в Италию, Германию или Испанию. В этом сезоне россияне успели под своим флагом поучаствовать в чемпионате ОАЭ, который проходил в январе — феврале (белгородец Никита Бедрин стал четвертым), однако затем начались проблемы.

Наиболее экзотичный вариант предпочел Кирилл Смаль, 17-летний парень из 16-тысячного уральского городка Арамиль. Как некоторые россияне сейчас ездят в Бишкек за международной банковской карточкой, так и он сделал себе киргизскую гоночную лицензию. И очень неплохо провел последний уик-энд в Спа, приехав на подиум. В прошлом сезоне в итальянской «Формуле-4» Смаль опередил в борьбе за третье место в чемпионате сына Хуана-Пабло Монтойи Себастьяна.

Сейчас Кирилл поднялся на пятую позицию в испанском чемпионате — лидирует с большим отрывом болгарин Никола Цолов, но за звание вице-чемпиона побороться можно. В этой же серии выступают «испанцы» с такими прекрасными сеньорскими фамилиями, как Пингасов, Архангельский и Рябов.

В итальянской «Формуле-4» под итальянский флаг ушел тот самый Бедрин и Виктория Блохина. Минимум на год «британцем» стал Даниил Мавлютов. Однако очевидно, что в таком спорте, как автогонки, для продвижения вперед по иерархии нужны не только результаты, но и деньги. А спонсорская поддержка россиян сильно снизилась. Разве что найдутся киргизские корпорации... Смаля после вот этого маневра вполне могли бы продвигать под брендом «Летучий киргиз»

Бывшие российские формулисты ищут нестандартные варианты. Недавно стало известно о том, что в NASCAR может выступить Даниил Квят. В американских сериях неважна национальная прописка, так что чинить препятствия уфимцу не будут. И есть некая ирония судьбы в том, что наши спортсмены от вездесущих санкций уезжают в свободную от них Америку.