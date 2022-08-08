Четырехчасовая трэш-гонка в США: гроза, 8 сейфти-каров, Грожан пытался устроить драку

14-й этап серии IndyCar претендует на звание гонки года.

Городской «Гран-при Нэшвилла в воскресенье развернулся по абсолютно немыслимому сценарию: он был перенесен из-за грома и молний на полтора часа, восемь раз прерывался желтыми флагами и машиной безопасности (так называемый пейс-кар), в конце были вывешены красные флаги, а два бывших пилота «Формулы-1» порывались начать драки.

Вторая серия мира

Для понимания: IndyCar — главная «формулическая» серия Северной Америки. Там выступают многие бывшие пилоты «Формулы-1» и будущие — дошло до того, что в этом сезоне на действующего чемпиона испанца Алекса Палоу, который хотел уйти в Ф1, подала в суд собственная команда — чтобы не отпустить и заставить соблюдать контрактные обязательства.

Здесь гораздо больше борьбы, чем в «Формуле-1». Можно толкаться, завозить друг друга в стены, обгонять на сломанной машине с болтающимся передним крылом (агрегаты не такие нежные) и с последнего места подняться в группу лидеров за пару десятков кругов. Все это в том числе произошло ночью.

Перечислять все события 4-часовой гонки не имеет смысла — вы можете посмотреть видео с российским комментарием, а если вы не фанат автоспорта, фамилии вам ни о чем не скажут. Мы просто сделаем несколько зарисовок — для понимания, насколько американские гонки зрелищнее «Формулы-1».

Характеризовалось происходящее одним словом хаос. Каждые несколько кругов кто-нибудь влетал в стену или таранил соперника, все это перемешивало тактику пит-стопов так, что понять, кто реальный лидер гонки, стало возможно только за несколько кругов до финиша. Выиграл ее новозеландец Скотт Диксон, трижды чемпион IndyCar, который вполне мог зажечь и в «Формуле-1», но выбрал карьеру в Америке, также прибыльную и конкурентную. Прозвище у него такое же, как у Кими Райкконена — Iceman, ледяной человек.

Пару лет назад в IndyCar гонялся наш Михаил Алешин. Сейчас самый близкий к нам — литовец-американец Давид Малукас.

Но на кого стоит обратить внимание в IndyCar, так это бывшие пилоты «Формулы-1». Ромэн Грожан, который регулярно сталкивается и выясняет отношения с соперниками; умудреный опытом Такума Сато, способный устроить камикадзе-обгон, Маркус Эрикссон, который борется в первом же сезоне за чемпионство, и Александер Росси, выступавший за русскую команду «Маруся». Хотя есть прослойка великих ветеранов — Уилл Пауэр, Скотт Диксон, Элио Кастроневес — или молодежи, которая вот-вот уйдёт в «Формулу-1» (Алекс Палоу, Колтон Херта), ребята с опытом Больших призов зажигают всегда.

А на последнем Гран-при, например, наряду с мужчинами выступала девушка — швейцарка Симона де Сильвестро.

Грожан хотел подраться

В минувшей гонке Грожан чуть не стал главным героем. Он мог наконец одержать первую победу в американской серии. Ромэн квалифицировался вторым, совершил несколько красивых обгонов во время катавасии из аварий и пит-стопов и к концу гонки очутился на пятом месте с хорошим запасом обгонной кнопки. Последним маневром он и вовсе прошел двоих за раз. Но на очередном рестарте его привез в стену один из американских лидеров серии Джозеф Ньюгарден. Грожан, выбравшись из машины, покрутил пальцем у виска, а потом решил подождать круг, пока под желтыми флагами пелетон проедет мимо, и начал махать руками на обидчика, словно желая устроить разборку на дороге в стиле видео с регистраторов на российских автомобилях. Весь сезон француз старается держать реноме самого агрессивного гонщика серии, и в этот раз ему это удалось сполна.

В начале гонки то же самое пытался провернуть японец Такума Сато. Ветерана тоже отправили в стену, но машина виновника, Дэмлина де Франческо, стояла рядом. Самурай был настроен агрессивно и хотел прорваться к сопернику — чтобы не то постучать по шлему, не то заставить извиниться, но его оттащили массивные маршалы.

Ромен Грожан. Фото Global Look Press

Или еще штришок. Одну из аварий на трассе устроил Грэм Рэйхал, сын бывшего пилота «Формулы-1» Бобби Рэйхала. На момент аварии никто даже не был в курсе, что он в гонке — ведь до этого Рэйхал уже успел один раз разбить свою машину, но вернулся на трассу в 21 круге отставания от лидера.

Или еще история. В начале гонки с одного из мостиков через трассу гонщикам на головы полилась вода. Оказывается, какие-то зрители решили встряхнуть тент с накопившимися осадками после дождя. Представить такое в «Формуле-1» нереально.

Или еще: на мосту через реку, где проходила одна из главных прямых автодрома, на заборе развернули огромный флаг пансексуалов (не путать с ЛГБТ). Это люди, у которых романтическое и сексуальное влечение испытывается к персонам вне зависимости от пола и гендерной самоидентификации. То есть это даже не совсем бисексуалы — пансексуалы в принципе не обращают внимание на пол и гендер партнера. И вот это розово-желто-голубое знамя разнообразило пейзаж Нэшвилла в этот уик-энд.

Кадр трансляции NBC.

Сейчас в 59 очках в чемпионате семь пилотов — при том, что отыграть да один уик-энд можно как раз около 50. Пожалуй, это то, чего «Формуле-1» действительно иногда не хватает — конкуренции и мужской борьбы. Иногда есть что почерпнуть даже у менее престижных серий.