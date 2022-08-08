Четырехчасовая трэш-гонка в США: гроза, 8 сейфти-каров, Грожан пытался устроить драку
Городской «Гран-при Нэшвилла в воскресенье развернулся по абсолютно немыслимому сценарию: он был перенесен из-за грома и молний на полтора часа, восемь раз прерывался желтыми флагами и машиной безопасности (так называемый пейс-кар), в конце были вывешены красные флаги, а два бывших пилота «Формулы-1» порывались начать драки.
Вторая серия мира
Для понимания: IndyCar — главная «формулическая» серия Северной Америки. Там выступают многие бывшие пилоты «Формулы-1» и будущие — дошло до того, что в этом сезоне на действующего чемпиона испанца Алекса Палоу, который хотел уйти в Ф1, подала в суд собственная команда — чтобы не отпустить и заставить соблюдать контрактные обязательства.
Здесь гораздо больше борьбы, чем в «Формуле-1». Можно толкаться, завозить друг друга в стены, обгонять на сломанной машине с болтающимся передним крылом (агрегаты не такие нежные) и с последнего места подняться в группу лидеров за пару десятков кругов. Все это в том числе произошло ночью.
Перечислять все события 4-часовой гонки не имеет смысла — вы можете посмотреть видео с российским комментарием, а если вы не фанат автоспорта, фамилии вам ни о чем не скажут. Мы просто сделаем несколько зарисовок — для понимания, насколько американские гонки зрелищнее «Формулы-1».
Характеризовалось происходящее одним словом хаос. Каждые несколько кругов кто-нибудь влетал в стену или таранил соперника, все это перемешивало тактику пит-стопов так, что понять, кто реальный лидер гонки, стало возможно только за несколько кругов до финиша. Выиграл ее новозеландец Скотт Диксон, трижды чемпион IndyCar, который вполне мог зажечь и в «Формуле-1», но выбрал карьеру в Америке, также прибыльную и конкурентную. Прозвище у него такое же, как у Кими Райкконена — Iceman, ледяной человек.
Пару лет назад в IndyCar гонялся наш Михаил Алешин. Сейчас самый близкий к нам — литовец-американец Давид Малукас.
Но на кого стоит обратить внимание в IndyCar, так это бывшие пилоты «Формулы-1». Ромэн Грожан, который регулярно сталкивается и выясняет отношения с соперниками; умудреный опытом Такума Сато, способный устроить камикадзе-обгон, Маркус Эрикссон, который борется в первом же сезоне за чемпионство, и Александер Росси, выступавший за русскую команду «Маруся». Хотя есть прослойка великих ветеранов — Уилл Пауэр, Скотт Диксон, Элио Кастроневес — или молодежи, которая вот-вот уйдёт в «Формулу-1» (Алекс Палоу, Колтон Херта), ребята с опытом Больших призов зажигают всегда.
А на последнем Гран-при, например, наряду с мужчинами выступала девушка — швейцарка Симона де Сильвестро.
Грожан хотел подраться
В минувшей гонке Грожан чуть не стал главным героем. Он мог наконец одержать первую победу в американской серии. Ромэн квалифицировался вторым, совершил несколько красивых обгонов во время катавасии из аварий и пит-стопов и к концу гонки очутился на пятом месте с хорошим запасом обгонной кнопки. Последним маневром он и вовсе прошел двоих за раз. Но на очередном рестарте его привез в стену один из американских лидеров серии Джозеф Ньюгарден. Грожан, выбравшись из машины, покрутил пальцем у виска, а потом решил подождать круг, пока под желтыми флагами пелетон проедет мимо, и начал махать руками на обидчика, словно желая устроить разборку на дороге в стиле видео с регистраторов на российских автомобилях. Весь сезон француз старается держать реноме самого агрессивного гонщика серии, и в этот раз ему это удалось сполна.
В начале гонки то же самое пытался провернуть японец Такума Сато. Ветерана тоже отправили в стену, но машина виновника, Дэмлина де Франческо, стояла рядом. Самурай был настроен агрессивно и хотел прорваться к сопернику — чтобы не то постучать по шлему, не то заставить извиниться, но его оттащили массивные маршалы.
Или еще штришок. Одну из аварий на трассе устроил Грэм Рэйхал, сын бывшего пилота «Формулы-1» Бобби Рэйхала. На момент аварии никто даже не был в курсе, что он в гонке — ведь до этого Рэйхал уже успел один раз разбить свою машину, но вернулся на трассу в 21 круге отставания от лидера.
Или еще история. В начале гонки с одного из мостиков через трассу гонщикам на головы полилась вода. Оказывается, какие-то зрители решили встряхнуть тент с накопившимися осадками после дождя. Представить такое в «Формуле-1» нереально.
Или еще: на мосту через реку, где проходила одна из главных прямых автодрома, на заборе развернули огромный флаг пансексуалов (не путать с ЛГБТ). Это люди, у которых романтическое и сексуальное влечение испытывается к персонам вне зависимости от пола и гендерной самоидентификации. То есть это даже не совсем бисексуалы — пансексуалы в принципе не обращают внимание на пол и гендер партнера. И вот это розово-желто-голубое знамя разнообразило пейзаж Нэшвилла в этот уик-энд.
Сейчас в 59 очках в чемпионате семь пилотов — при том, что отыграть да один уик-энд можно как раз около 50. Пожалуй, это то, чего «Формуле-1» действительно иногда не хватает — конкуренции и мужской борьбы. Иногда есть что почерпнуть даже у менее престижных серий.