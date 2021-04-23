Фигурантка фильма о русском допинге перешла в сборную Турции. Как жена бывшего азербайджанца

Призер Олимпиады Екатерина Поистогова-Завьялова-Гулиева не будет ждать окончательного восстановления российской легкой атлетики

Всероссийская федерация легкая атлетики разрешила одной из сильнейших отечественных бегуний на 800 метров Екатерине Гулиевой сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Турции — вместе с мужем, известным спринтером азербайджанского происхождения Рамилем Гулиевым. Само по себе решение ВФЛА выглядит благородно — и не как возможность воссоединения семьи. Дело в том, что 30-летняя спортсменка (под прежней фамилией — Поистогова) — фигурант самого первого доклада о допинге в России, и шансов получить допуск на международные соревнования в составе нашей сборной у нее не было никаких. А так у бегуньи появляется возможность хоть как-то реализовать свой потенциал, пусть и в другой стране.

Спасительная личная жизнь

С другой стороны, все выглядит довольно странно, ведь именно Екатерина была одной из тех, с кого начался допинговый ад российского спорта, который продолжается уже более пяти лет. Так получилось, что Поистогова некоторое время тренировалась вместе с печально известным информатором ВАДА Юлией Степановой. И именно разговор с Екатериной о допинге Степанова тайно записала и потом предъявила в качестве доказательства в фильме Хайо Зеппельта. На записи плохого качества Поистогова произносит названия запрещенный препаратов «оксандролон» и «пептиды». И этого оказалась достаточно, чтобы отправить элитную бегунью в двухлетнюю дисквалификацию, без положительных тестов на допинг и прочих доказательств.

ВАДА требовала для Поистоговой пожизненной дисквалификации, но российским адвокатам удалось не только ограничить приговор двумя годами, но и отстоять для Екатерины медаль Олимпиады в Лондоне. После дисквалификации Марии Савиновой (еще одного собеседницы Степановой) эта награда превратилось в серебряную — выше только знаменитая южноафриканка Кастер Семеня с ее повышенным уровнем тестостерона. Долгое время Поистогова находилась в подвешенном состоянии, и за это время в Екатеринбурге распалась ее семья. Спортсменка говорит, что это никак не связано с дисквалификацией. Тем не менее, муж при разводе потребовал от спортсменки сменить фамилию на девичью — Завьялова.

Это частично помогло Екатерине избежать косых взглядов после возобновления карьеры, хотя, конечно, большая часть легкоатлетического сообщества все знала, и понимала, что шанс на получение нейтрального статуса у Екатерины — минусовой. В 2018-м Завьялова стала чемпионкой России, в 2019-м выиграла зимний чемпионат страны. А затем — вышла замуж за чемпиона мира в беге на 200 метров Рамиля Гулиева, и в январе 2020-го родила ему дочь. Этот брак открыл перед Екатериной новые возможности для продолжения спортивной карьеры. Хотя у российской стороны были все основания заставить одну из косвенных виновниц допингового скандала отбыть длительный карантин, а Турецкая федерация явно рисковала, принимая в свою сборную бегунью с такой неоднозначной репутацией.

Спорная натурализация

Рамиль Гулиев в Турции — тоже эмигрант. Он родился и вырос в Азербайджане и в прошлом рассматривал возможность выступать за Россию. Но в 2011 году сделал выбор в пользу Турции, что спасло его от дальнейших мытарств с нейтральным статусом. Брак с Завьяловой для Рамиля — второй. В 2018 году он сыграл свадьбу с украинкой Маргаритой Духиной, однако они разошлись довольно быстро. Теперь Рамиль перевез в Турцию новую жену и ребенка, причем Екатерина сменила фамилию на Гулиева, хотя, в международном легкоатлетическом сообществе все всё знают и понимают. И выглядит смена спортивного гражданства в том числе как попытка обойти санкции World Athletics, распространявшиеся и лично на Завьялову-Поистогову-Гулиеву.

Поскольку сборная Турции, в отличие от российской, не находится под санкциями, у международной федерации нет оснований не пускать на старт Екатерину, если она пройдет отбор в турецкую команду и покажет квалификационный результат. Безусловно, Гулиева — далеко не первая и наверняка не последняя россиянка, меняющая нашу сборную на команду другой страны. Но Екатерина точно первая, которая идет на подобный шаг при подобных обстоятельствах. И ее нельзя сравнивать с 18-летней прыгуньей в высоту Еленой Куличенко, которую наша великодушная федерация тоже отпустила выступать за Кипр. Хотя, будь у обеих спортсменок возможность свободно выступать на международной арене за Россию, еще неизвестно, согласились бы они перебраться под другой флаг.

Здесь надо отметить, что репутация турецкой легкой атлетики в допинговом плане далеко не безоблачна. Олимпийская чемпионка Лондона-2012 Аслы Чакыр Алптекин и серебряный призер Гамзе Булут были лишены наград на основании данных биопаспортов. В 2013 году федерация легкой атлетики Турции отстранила на два года за нарушение антидопинговых правил сразу 31 спортсмена, в том числе призера Олимпиады-2012 в метании молота Эсрефа Апака. А в 2016 году турецкая бегунья эфиопского происхождения Элван Абейлегессе дисквалифицирована на два года после повторного тестирования проб с чемпионата мира 2007 года, на котором она выиграла серебро на дистанции 10000 м.