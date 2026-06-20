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Сегодня, 20:52

Полина Кнороз показала лучший результат сезона в прыжках с шестом

Полина Кнороз.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российская легкоатлетка Полина Кнороз показала лучший результат сезона в прыжках с шестом у женщин.

Спортсменка преодолела высоту 4,91 метра на Кубке России в Чебоксарах. Кнороз также обновила личный рекорд — предыдущий лучший показатель в карьере спортсменка поставила 7 июня на турнире в Москве (4,87 м).

Ранее лучший результат сезона в прыжках с шестом у женщин принадлежал американке Хане Молл, которая преодолела высоту 4,88 м.

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Полина Кнороз
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