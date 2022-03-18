ВФЛА начала выплачивать долг перед World Athletics за вторую половину 2021 года

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова заявила, что ВФЛА выплатила долг перед Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) за третий квартал 2021 года.

«Сегодня была погашена задолженность за третий квартал прошлого года. Делается также все возможное, чтобы как можно быстрее закрыть долги за четвертый квартал», — приводит слова Приваловой ТАСС.

10 марта глава рабочей группы по восстановлению ВФЛА в World Athletics Руне Андерсен сообщил, что ВФЛА имеет задолженность перед международной ассоциацией за вторую половину 2021 года.

ВФЛА была лишена членства в World Athletics в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике. В декабре того же года была создана рабочая группа во главе с Андерсеном, которая отслеживает выполнение плана восстановления ВФЛА. С тех пор отстранение ВФЛА продлевалось более 15 раз.