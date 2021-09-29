Алексей Немов сообщил о гибели жены директора Московского марафона

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов рассказал о трагической гибели супруги директора Московского марафона Дмитрия Тарасова.

«На прошлой неделе похоронили близкого человека, — признался в интервью «СЭ» Немов. — Жену Дмитрия Тарасова (директор Московского марафона) сбил грузовик на Лужнецкой набережной. Трагедия произошла, когда она совершала пробежку. Двое детей остались без матери. Эта грустная история вновь заставила меня задуматься о том, как важно ценить то, что мы имеем, и говорить спасибо за каждый прожитый день. Честно, до сих пор не могу отойти от этого случая. Хочу выразить соболезнования семье Тарасовых».

Ранее ТАСС сообщал, что автомобиль «Газель» насмерть сбил девушку на Лужнецкой набережной в центре столицы. Имя жертвы не называлось.

«По утрам боялся включать телефон, чтобы не узнать страшных новостей». Немов — о смерти близких людей