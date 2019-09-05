В «Лужниках» при поддержке Hyundai пройдет Кубок мира по стрельбе из лука

5 сентября Hyundai Motor Group объявил, что в рамках стратегии компании по поддержке мирового спорта четвертый год подряд продолжит оставаться титульным спонсором Кубка мира по стрельбе из лука, один из этапов которого пройдет в московском СК «Лужники» 6-7 сентября. Первый этап соревнований прошел в Шанхае (КНР) 6-12 мая.

На мероприятии «Хендэ Мотор СНГ» представит несколько брендированных зон с экспозицией из автомобилей своей линейки SUV — Santa Fe и Tucson, которая будет расположена по обеим сторонам площадки для соревнований. В дни турнира логотип бренда появится над одним из крупнейших спортивных комплексов России — «Лужниками».

Hyundai Motor Company и ее аффилированные компании Hyundai MOBIS и Hyundai Steel давно и активно поддерживают спортивную стрельбу из лука как в Корее, так и во всем мире. Hyundai Motor поддерживает Корейскую ассоциацию стрельбы из лука с 1985 года, предоставляя спортсменам самое современное снаряжение и теоретические тренинги.

Корейская женская команда по стрельбе из лука Hyundai MOBIS и мужская команда Hyundai Steel выступают на мировом уровне. Мужская команда по стрельбе из лука Hyundai Steel подарила миру золотых медалистов Олимпийских игр Ку Пон Чхана и О Чжин Хека.

В январе 2019 года Hyundai Motor и Международная федерация стрельбы из лука продлили партнерское соглашение еще на три года, в результате чего компания сохранит за собой права титульного спонсора в рамках Кубка мира по стрельбе из лука 2019, 2020 и 2021 годов, а также проводящегося раз в два года чемпионата мира по стрельбе из лука 2019 и 2021.