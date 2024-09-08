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Минимум двое россиян могут претендовать на место в исполкоме World Archery

Руслан Минаев
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Как минимум двое представителей Российской федерации стрельбы из лука могут претендовать на место в исполкоме Международной федерации стрельбы из лука (World Archery).

«Следующий конгресс международной федерации пройдет в сентябре 2025 года в Южной Корее во время чемпионата мира. Дело в том, что Великобритания, США и страны Содружества в течение 20 лет лоббировали решение о том, что президент и члены исполкома должны избираться не более чем на два срока, учитывая, что в уставе говорилось о бессрочном периоде», — цитирует ТАСС президента Российской федерации стрельбы из лука Владимира Ешеева.

Ешеева является представителем России в исполкоме World Archery с 2017 года.

Источник: ТАСС
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