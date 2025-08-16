Стрельба из лука
16 августа, 12:29

22 российских лучника получили визы для участия в юниорском чемпионате мира в Канаде

Сергей Ярошенко

Главный тренер сборной России по стрельбе из лука Владимир Ешеев рассказал о получении виз спортсменами и тренерами для участия в юниорском чемпионате мира в Канаде

«Визы в Канаду получил 31 человек, 22 спортсмена и тренеры. Определенные проблемы были с получением виз, но они решились в итоге. Никому из визах не было отказано», — цитирует Ешеева ТАСС.

Юниорское первенство мира пройдет в Виннипеге с 17 по 24 августа. На турнире россияне будут выступать в нейтральном статусе.

Источник: ТАСС
Цынгуев и Осипова завоевали золото по стрельбе из классического лука на чемпионате России

Манханова и Ларькину не избрали в исполнительный и судейский комитеты World Archery

