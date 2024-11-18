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Сегодня, 10:45

World Archery перенес обсуждение допуска российских лучников на 14-15 декабря

Даниил Аршавский
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Президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев сообщил о переносе Международной федерацией стрельбы из лука (World Archery) исполкома, на котором рассмотрят вопрос о допуске россиян и белорусов к международным турнирам.

«Исполком перенесен на 14-15 декабря и пройдет в Стамбуле, я сам туда лечу. Будет рассматриваться вопрос о допуске на международные соревнования основного и молодежного состава российских и белорусских команд. Это одна из тем, которую рассмотрит исполком», — цитирует Ешеева ТАСС.

Российские и белорусские лучники были отстранены от международных соревнований в 2022 году.

Источник: ТАСС
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