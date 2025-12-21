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В Госдуме РФ призвали спортивные федерации продолжать переговорные процессы по допуску россиян

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на допуск российских лучников до 21 года к международным командным соревнованиям.

«Я считаю, что это позитивная новость в рамках происходящего в мировом спорте. Потихоньку наших спортсменов начинают допускать. Процесс это небыстрый. Проблема еще в том, что молодых по какой-то причине допускают, а взрослых, лидеров наших команд очень аккуратно и не во всех видах спорта. С одной стороны, это прекрасно, что мы начинаем допускаться, с другой, нельзя останавливаться на достигнутом. Нашим спортивным федерация нужно двигаться дальше, продолжать отстаивать права наших спортсменов. Переговорный процесс с международными федерациями и МОК надо продолжать, чтобы снимать безумные ограничения», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям с флагом и гимном.

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Дмитрий Свищев
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