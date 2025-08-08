Стрельба из лука
Стрельба из лука

8 августа, 14:45

Цынгуев и Осипова завоевали золото по стрельбе из классического лука на чемпионате России

Алина Савинова

Бэлигто Цынгуев и Елена Осипова выиграли соревнования по классическому луку на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Цынгуев в финале мужского турнира одержал победу над Алдаром Цыбикжаповым. Бронзу завоевал Баир Торгубаев.

Осипова в женском финале победила Светлану Гомбоеву. Третье место заняла Ирина Дашинимаева.

Чемпионами России по блочному луку стали Иван Жулин и Диана Ошорова.

Глава федерации стрельбы из лука РФ Манханов выдвинут в исполнительный совет World Archery

22 российских лучника получили визы для участия в юниорском чемпионате мира в Канаде

Takayama

