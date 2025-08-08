Цынгуев и Осипова завоевали золото по стрельбе из классического лука на чемпионате России
Бэлигто Цынгуев и Елена Осипова выиграли соревнования по классическому луку на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
Цынгуев в финале мужского турнира одержал победу над Алдаром Цыбикжаповым. Бронзу завоевал Баир Торгубаев.
Осипова в женском финале победила Светлану Гомбоеву. Третье место заняла Ирина Дашинимаева.
Чемпионами России по блочному луку стали Иван Жулин и Диана Ошорова.
