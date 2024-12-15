Российских лучников-юниоров допустили до международных турниров

Президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев сообщил, что российские юниоры со следующего года смогут принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Соответствующее решение было принято на заседании исполкома Всемирной федерации стрельбы из лука (World Archery), которое проходит 13-15 декабря.

«На исполкоме международной федерации стрельбы из лука было принято решение, что в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета наши юниорские, молодежные и кадетские команды с 2025 года официально допущены к участию в международных соревнованиях под нейтральным флагом», — приводит РИА Новости слова Ешеева.

Он отметил, что вопрос по возможному допуску взрослых спортсменов на турниры все еще находится в процессе принятия решения.

Российские лучники не выступают в международных соревнованиях с 2022 года. В 2024-м россиян допустили до квалификационных соревнований на Олимпиаду, но они отказались участвовать без национальной символики.