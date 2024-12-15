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Сегодня, 13:40

В федерации стрельбы из лука рассказали об условиях допуска россиян до международных соревнований

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Президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев в комментарии «СЭ» рассказал о вероятности допуска взрослых спортсменов к участию в международных соревнованиях.

Ранее стало известно, что по решению исполкома Всемирной федерации стрельбы из лука (World Archery) российские юниоры со следующего года будут допущены к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

«Взрослых будут допускать, кроме армейцев и динамовцев, а также будут проводиться расследования. Поэтому сейчас мы должны подать заявления по спортсменам, которые могут участвовать. В принципе допуск есть, но есть формальная сторона в виде Международного олимпийского комитета, который написал свои рекомендации. Но можно сказать, что наши спортсмены могут быть допущены, но для начала должны пройти расследования, официальное письмо по которым придет завтра», — сказал Ешеев «СЭ».

Российские лучники отстранены от международных соревнований с 2022 года. В 2024-м россиян допустили до квалификационных соревнований на Олимпиаду, но они отказались участвовать без национальной символики.

Денис Сафронов

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