Парис выиграл соревнования в супергиганте в Андорре и взял Малый хрустальный глобус

Итальянский горнолыжник Доминик Парис выиграл соревнования в супергиганте на этапе Кубка мира в Сольдеу. Парис смог завоевать Малый хрустальный глобус в этой дисциплине. До него из итальянцев этот трофей брал только Петер Рунггальдьер – в 1995 году.

Сольдеу (Андорра)

Кубок мира

Мужчины

Супергигант

1. Доминик Парис (Италия) – 1.20,42

2. Джино Кавицель (Швейцария) – 1.20,57

3. Винсент Крихмайр (Австрия) – 1.20,86

4. Хьетиль Янсруд (Норвегия) – 1.21,00

5. Кристоф Иннерхофер (Италия) – 1.21,12

6. Маттиас Майер (Австрия) – 1.21,44