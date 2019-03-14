Парис выиграл соревнования в супергиганте в Андорре и взял Малый хрустальный глобус

Итальянский горнолыжник Доминик Парис выиграл соревнования в супергиганте на этапе Кубка мира в Сольдеу. Парис смог завоевать Малый хрустальный глобус в этой дисциплине. До него из итальянцев этот трофей брал только Петер Рунггальдьер – в 1995 году.
Сольдеу (Андорра)
Кубок мира
Мужчины
Супергигант
1. Доминик Парис (Италия) – 1.20,42
2. Джино Кавицель (Швейцария) – 1.20,57
3. Винсент Крихмайр (Австрия) – 1.20,86
4. Хьетиль Янсруд (Норвегия) – 1.21,00
5. Кристоф Иннерхофер (Италия) – 1.21,12
6. Маттиас Майер (Австрия) – 1.21,44
Загрузка...