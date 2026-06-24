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Сегодня, 14:50

Олимпийский чемпион Миллер задержан за хранение наркотиков

Сергей Филин

Олимпийский чемпион американец Боде Миллер задержан за хранение запрещенных веществ, сообщает портал TMZ.

По информации источника, сотрудники полиции обнаружили у 48-летнего горнолыжника пакет с галлюциногенными грибами весом 4,1 грамма. Миллеру предъявлены обвинения в хранении наркотических веществ и предметов, которые предназначены для употребления запрещенных препаратов. Спортсмен свою вину не признал.

Миллер — обладатель золота в суперкомбинации на Олимпиаде-2010, четырехкратный чемпион мира и двукратный обладатель Кубка мира в общем зачете. Также американец является самым возрастным призером в истории зимних Игр в горнолыжном спорте.

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Боде Миллер
Горные лыжи
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