Олимпийский чемпион Миллер задержан за хранение наркотиков

Олимпийский чемпион американец Боде Миллер задержан за хранение запрещенных веществ, сообщает портал TMZ.

По информации источника, сотрудники полиции обнаружили у 48-летнего горнолыжника пакет с галлюциногенными грибами весом 4,1 грамма. Миллеру предъявлены обвинения в хранении наркотических веществ и предметов, которые предназначены для употребления запрещенных препаратов. Спортсмен свою вину не признал.

Миллер — обладатель золота в суперкомбинации на Олимпиаде-2010, четырехкратный чемпион мира и двукратный обладатель Кубка мира в общем зачете. Также американец является самым возрастным призером в истории зимних Игр в горнолыжном спорте.