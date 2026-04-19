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19 апреля, 15:50

Дегтярев получил приглашение на конгресс FIS от президента Ассоциации горнолыжного спорта Сербии Игнятович

Александр Абустин
корреспондент

Председатель Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» рассказал о встрече с президентом Ассоциации горнолыжного спорта Сербии Невеной Игнятович совместно с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым.

«Была встреча с Невеной Игнятович. Встречались в офисе и в здании олимпийского комитета. Она пригласила нас с Дегтяревым на конгресс FIS, который пройдет в Белграде. Мы подтвердили свое участие», — сказал Свищев «СЭ».

14 апреля Дегтярев сообщил в своем Telegram-канале, что провел рабочую встречу с главой Ассоциации горнолыжного спорта Сербии Игнятович.

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Михаил Дегтярев
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