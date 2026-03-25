Бротен впервые в карьере завоевал «Хрустальный глобус» в гигантском слаломе

Бразильский горнолыжник Лукас Пиньейро Бротен стал победителем малого зачета Кубка мира в дисциплине гигантский слалом.

По итогам сезона-2025/26 он набрал 547 очков и впервые в карьере завоевал «Хрустальный глобус».

В общем зачете Бротен занял второе место, уступив швейцарцу Марко Одерматту 568 очков.

На Олимпийских играх в Италии бразилец выиграл золотую медаль в гигантском слаломе, став лучшим по сумме всех попыток.

Бротен до 2023 года выступал за сборную Норвегии, но затем сменил спортивное гражданство и начал представлять Бразилию — родину своей матери. За сборную Бразилии он дебютировал в октябре 2024 года.

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