Сергей Устюгов: "Добро всегда побеждает зло"

Российский лыжник Сергей Устюгов отметил, что после решения CAS оправдать 28 российских спортсменов понял, что необходимо бороться до конца. Ранее комиссия МОК не допустила спортсмена к Олимпиаде-2018, несмотря на то, что его имя не фигурировало в допинговом скандале.

"Добро всегда побеждает зло... Эмоции переполняют меня... Я восхищаюсь всеми ребятами, сумевшими пройти через все это. Я был свидетелем, как они сражались, тренировались, пытались мотивировать себя на результат, когда шансы на справедливость таяли с каждым днем, когда от них мало что зависело, когда оставалось только надеяться и верить! За эту неделю я сам оказался в их положении и честно Вам скажу, почти опустил руки, но сегодня благодаря ребятам я понял, что надо бороться до конца", - написал Устюгов в Инстаграме.

Напомним, сегодня CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов. Их результаты в Сочи-2014 признаны, а дисквалификация от Олимпийских игр отменена.

CAS оправдал российских олимпийцев! Live!