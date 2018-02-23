Павел Колобков: "Спасибо нашим хоккеистам за подарок к празднику"

Министр спорта РФ Павел Колобков выразил мнение, что российские хоккеисты против Чехии (3:0) в полуфинале Олимпиады провели лучший матч на турнире. Он также добавил, что эта победа стала подарком ко Дню защитника Отечества.

– Наши хоккеисты провели, пожалуй, лучший свой матч в этом олимпийском турнире! Символично то, что сегодня в нашей стране отмечается большой праздник – День защитника Отечества! – сказал Колобков. – И наши ребята уверенно одержали верх над одним из принципиальных соперников и вышли в финал! Впервые за последние 20 лет! Спасибо им этот подарок к празднику.

В финале Россия сыграет с победителем пары Канада – Германия. Встреча пройдет в воскресенье, 25 февраля, и начнется в 7.10 по московскому времени.

Трансляция матча Чехия - Россия //

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