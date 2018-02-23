Павел Колобков: "Спасибо нашим хоккеистам за подарок к празднику"

Министр спорта РФ Павел Колобков выразил мнение, что российские хоккеисты против Чехии (3:0) в полуфинале Олимпиады провели лучший матч на турнире. Он также добавил, что эта победа стала подарком ко Дню защитника Отечества.
– Наши хоккеисты провели, пожалуй, лучший свой матч в этом олимпийском турнире! Символично то, что сегодня в нашей стране отмечается большой праздник – День защитника Отечества! – сказал Колобков. – И наши ребята уверенно одержали верх над одним из принципиальных соперников и вышли в финал! Впервые за последние 20 лет! Спасибо им этот подарок к празднику.
В финале Россия сыграет с победителем пары Канада – Германия. Встреча пройдет в воскресенье, 25 февраля, и начнется в 7.10 по московскому времени.
Трансляция матча Чехия - Россия //
Сетка плей-офф олимпийского хоккейного турнира – здесь
Ded vsegda odet
Ded vsegda odet О мутко первый после вчерашнего отошёл, сказывается богатое комсомольское прошлое. ААА у нас вертикаль раньше боса и сказать теперь нельзя. Теперь функционеры по мельче высказаться должны 13:22 так теперь жукову отметиться
13:32
740
Отмечаем праздник коммуняк? почитайте хотя бы википедию о 23 февраля. Это просто выходной. Нужен день мужика! и отдельно день милитари, как у казахов....
13:28
mayornataly
"Это для тебя СТРАНА" - сказала сборная ОАР!)))
13:21
За Россию без допинга!
Выдающаяся ПОБЕДА над чешскими школьниками, молодцы:)
13:15
Platinum1991
Поздравляем наших с ПОБЕДОЙ! Желаем нашим в финале взять ЗОЛОТО! А на меньшее мы не согласны! Золото и только ЗОЛОТО!
13:07