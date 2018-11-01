Хабиб Нурмагомедов: "Я не поеду на слушания в Вегас. Могут отстранить меня на 10 лет"

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что не собирается ехать в Лас-Вегас на слушания по делу о драке после его боя с ирландцем Конором Макгрегором.

– Я не виновен. Пусть судят виновных. Я просто защищал честь моей семьи и религию, – приводит слова Нурмагомедова UFC Turkiye. – Я не поеду на слушания в Вегас. Они хотят наказать меня, они могут забрать все деньги, которые я заработал, могут отстранить меня на 10 лет. Мне плевать.

Напомним, первое слушание по делу Хабиба прошло 24 октября. Нурмагомедов и Макгрегор были отстранены до 10 декабря. До этого времени должно пройти итоговое слушание, на котором будет принято окончательное решение по поводу будущего бойцов.