Наталия Гарт: "Нужно сделать суды прозрачнее, чтобы после вынесения вердиктов не было скандалов"

Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт прокомментировала заявление генерального директора Антидопингового агентства Норвегии Андреса Сольхейма о необходимости заменить Спортивный арбитражный суд (CAS) на особый суд по допинговым делам.

- Затрудняюсь ответить, "за" я или "против" судебной реформы. Интересно, что не устраивает Сольхейма. Если вспоминать заседания CAS по российским спортсменам в январе, то, на мой взгляд, арбитры очень грамотно работали, хотя после оглашения вердикта было очень мощное давление на Арбитражный суд со стороны западной прессы. Может быть, действительно необходимо сделать суды более прозрачными, чтобы не возникало споров и скандалов. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Артем Пацев: "Особый суд по допингу вместо САS? Главное, как будет реализована эта идея" //

Председатель комитета Госдумы по спорту поддержал идею реформы CAS