В Кельне еще остались билеты на матч Канада - Россия

В преддверии матча 1/2 финала чемпионата мира по хоккею-2017 Канада – Россия в кассах еще остались нераспроданные билеты, передает из Кельна спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. На данный момент продано 11,5 тысячи билетов.

Напомним, что "Ланксесс-Арена", на которой пройдет встреча, вмещает 18,5 тысячи зрителей.

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне сегодня, 20 мая. Начало игры – в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция игры Канада – Россия начнется в 16.15 здесь.