В Кельне еще остались билеты на матч Канада - Россия. ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

13:08 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

В Кельне еще остались билеты на матч Канада - Россия

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В преддверии матча 1/2 финала чемпионата мира по хоккею-2017 КанадаРоссия в кассах еще остались нераспроданные билеты, передает из Кельна спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. На данный момент продано 11,5 тысячи билетов.

Напомним, что "Ланксесс-Арена", на которой пройдет встреча, вмещает 18,5 тысячи зрителей.

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне сегодня, 20 мая. Начало игры – в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция игры Канада – Россия начнется в 16.15 здесь.

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Материалы сюжета: ЧМ-2017. Плей-офф. Россия vs Канада в полуфинале
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