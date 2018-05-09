"Нам что, не выходить на игру, чтобы сразу 0:5 засчитали?". Эмоциональная речь белорусского защитника

Защитник сборной Белоруссии Владимир Денисов подвел итоги поражения своей команды от Швейцарии (2:5) на чемпионате мира в Дании.

– Ребят, я, честно, не знаю, что говорить. Начали вроде бы лучше, быстрее забили, но потеря концентрации в конце первого и второго периодов… В третьем уже пошли удаления. Мы не смогли вернуться в игру. Забросили две шайбы с пятака, просто мы сами с пятачка много пропускаем голов, сегодня так сыграли. Тренеры ставят в пример соперников. В принципе, получилось забить, но по-прежнему много пропускам. После смены тренера вносятся коррективы, поменялась система игры в своей и в средней зонах. Когда соперник начинает контролируемую атаку, мы уже не бежим вдвоем на одного, немного по-другому строим оборону. Но времени мало у нас на изменения, нужно выходить и играть.

– Попрощался ли Льюис с командой?

– Насколько я знаю, он улетел ночью. Не хочу об этом говорить. Что кается эпизода с Майером, то сначала мне показалось, что удаления не было. Потом с судьями поговорил, они сказали 50 на 50, было ли удаление. Возможно, потому что нога высоко пошла – мне должны были дать две минуты. Злого умысла у меня точно не было.

– Вы – лучший игрок матча в составе сборной Белоруссии.

– Ребят, вы счет на табло видели? Разве можно быть довольным своей игрой, когда такой счет?

– С Австрией будет ключевой матч?

– Мы не думаем об игре с Австрией. Следующий матч у нас, по-моему, с чехами. Мы готовимся к каждой встрече. Вы же видите, как мы играем? У нас каждый матч крупный счет. Нам что, не выходить на игру вообще, чтобы сразу 0:5 засчитали, а мы будем готовиться к Австрии? (Игорь ЕРОНКО)

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