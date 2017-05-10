Харийс Витолиньш: "Сборной России надо исключить дешевые удаления"

Тренер сборной России Харийс Витолиньш перед тренировкой национальной команды в преддверии матча чемпионата мира по хоккею-2017 против Дании отметил, что россиянам необходимо воздержаться от большого количества удалений, передают из Кельна спецкоры "СЭ" Юрий ГОЛЫШАК и Алексей ШЕВЧЕНКО.

– Против датчан надо играть на своем уровне, – сказал Витолиньш. – Исключить "дешевые" удаления, которые были в прошлой встрече.

– Реализация большинства вас пока радует?

– Надо ее укреплять. Все команды разбирают этот компонент, дальше будут более серьезные соперники.

– Мозякин сыграет с Данией?

– Следующий матч Сергей пропустит. Он остается на турнире, но по медицинским показателям не выйдет на встречу с Данией. Завтра он приступит к легким тренировкам.

– Планируются ли дозаявки?

– Завтра утром посмотрим по обстоятельствам, какие есть дальнейшие варианты.

– Кто сыграет с датчанами из голкиперов?

– Василевский.

– Почему он играет в каждом матче?

– Рашит Давыдов работает с вратарями. Ему лучше знать, какой из них лучше себя чувствует и кому давать практику.

– Почему три игрока, не получивших аккредитацию на турнир, до сих пор в расположении команды?

– Вариантов много. Ребята провели хороший сезон, и им приятно находиться здесь вместе с командой. У каждого есть шанс.

Матч Россия – Дания пройдет в четверг, 11 мая, и начнется в 17.15 по московскому времени. "СЭ"проведет текстовую трансляцию встречи.