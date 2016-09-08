Артемий Панарин: "Матчи Кубка мира будут на голову сильнее, чем игры НХЛ"

Нападающий сборной России Артемий Панарин после победы над сборной Чехии (4:3) в выставочном матче выразил мнение, что матчи Кубка мира будут более высокого уровня, чем игры НХЛ, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Турнир пройдет с 17 сентября по 1 октября в Торонто.

– Матчи Кубка мира будут сильнее, чем игры НХЛ?

– Думаю, на голову сильнее.

– Как оцените поддержку "Юбилейного"?

– Большое спасибо зрителям, которые пришли и поддержали нас, пускали "волну". Мы рады, что смогли реализовать свои моменты и победить.

– Чехи удивили?

– Если бы я с ними в первый раз играл – удивили бы. Они играли так же, как обычно. Так же, как и мы. Все друг друга знают.

– Вы впервые играли своей тройкой на маленьком льду. В НХЛ также бы забивали?

– Думаю, да.