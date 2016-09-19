Александр Кожевников: "Россия играла под диктовку 59 минут. Давно не видел таких шведов"

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в интервью "СЭ" отметил, что сборная России в матче Кубка мира против команды Швеции (1:2) не смогла показать комбинационный хоккей. По его словам, соперник перекрыл все зоны.

– Какие впечатления от игры со шведами? Наверняка ожидали другой игры и результата, учитывая, что на протяжении 12 лет мы не уступали этому сопернику на крупных турнирах.

– Конечно, ожидал другого, но шведы пригляделись минут пять шесть и предложили такой темп, с которым мы не смогли справиться. Я давно не видел таких шведов, наверное, лет десять, поэтому у наших ребят было мало шансов. Шведы перекрыли наших нападающих, заставляли их принимать шайбу на месте, не давали раскатиться. Естественно, защитникам не куда было отдавать пасы. И такую игру соперник нам навязал на протяжении 59 минут.

– Можно сказать, что тренерский штаб сборной Росси выбрал неверную тактику на эту встречу?

– Да нет. Мы начали матч неплохо. Просто шведы присматривались, а наша ошибка была в том, что мы не смогли перестроиться во время игры, а в конце вообще стали действовать индивидуально. Перестали играть в комбинационный хоккей. А с такой защитой, как у шведов, им было очень легко.

– У многих наших игроков: Малкина Кузнецова, Тарасенко и других не получались банальные обводки. Они часто теряли шайбу на выходе из зоны. Вам не показалось, что даже для начала сезона сборная находится в слишком плохой форме?

– Не сказал бы, что мы в плохой форме. Просто никто из ребят не сыграл хорошо, за исключением Бобровского. Ко всем есть претензии, кроме нашего вратаря. Просто ребята не сумели перестроиться. Не скажу, что мы были вялые или не успевали, но все время были на такт медленнее. Шведы были практически везде. Тем более, что наши нападающие глубоко уходили в оборону помогать защитникам. За счет количества мы перекрывали какие-то зоны, но иногда не успевали в обороне. Получалось много накладок, связанных с нашей защитой, а в нападении ребят уже не хватало. Поэтому шведы могли плотно играть с нашими нападающими, и мы действовали под их диктовку 59 минут. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)