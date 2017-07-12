Стив Паттерсон стал новым президентом "Аризоны"

"Аризона" на своем официальном сайте объявила о назначении Стива Паттерсона президентом и генеральным директором клуба. Накануне был представлен новый главный тренер команды, им стал Рик Токкет.

– Стив обладает богатым опытом, он более 30 лет успешно руководил в НФЛ, НБА и профессиональом хоккее, – заявил владелец "Койотс" Эндрю Бэрроуэй. – Он построил чемпионские команды, управлялся со стадионами в разных уголках США. Самое важное – он уже работал в нашей сфере и обладает необходимыми корпоративными связями. Мы рады, что он присоединился к нам.

Также президент "Аризоны" сообщил, что генеральный директор клуба Джон Чайка станет президентом по хоккейным операциям и генеральным директором "Койотс".