11:08 | ХОККЕЙ — НХЛ

Алексей Марченко: "Спасибо "Детройту", но пришло время идти дальше"

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Защитник "Торонто" Алексей Марченко доволен тренировками под руководством Майка Бэбкока. 25-летний россиянин в начале месяца перебрался в "Мэйпл Ливз" из "Детройта".

- Бэбкок - тренер, который предельно ясно и четко говорит, что он от тебя хочет, - цитирует пресс-служба лиги Марченко. - Если выполняешь, то играешь. Не выполняешь, извини. Он выигрывал в хоккее все, что можно, и эти победы говорят сами за себя. Особо и добавить нечего. Даже результаты "Торонто" с его приходом сильно изменились. Вроде молодая команда, но идет достаточно уверенно, показывает хороший хоккей и имеет в планах плей-офф. Я рад, что меня забрали именно в "Торонто". Хочется сказать спасибо "Детройту", который дал мне шанс играть в НХЛ, но пришло время идти дальше.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/spotlight-with-alexey-marchenko/c-286754832

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