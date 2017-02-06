Игорь Бобков: "Поездка в сборную не выбьет из колеи"

Вратарь олимпийской сборной России Игорь Бобков отметил, что турнир в Словакии поможет держать себя в игровом тонусе. По словам голкипера, он должен вернуться в "Адмирал" в хороших кондициях.

– Приехал на сборы в боевом настроением. Представлять сборную всегда почетно – сказал Бобков.

– Что думаете о турнире и сборной Словакии?

– Слабых соперников нет, поэтому готовимся к упорной борьбе. Постараемся показать хороший результат.

– Вызов в олимпийскую сборную – это шанс заявить о себе? Нет ли дополнительного давления в связи с этим?

– Да, есть определенное давление, но мы все профессионалы, справляемся с этим, выходим и показываем свой лучший результат.

– У "Адмирала" сейчас очень важный период в чемпионате. Вызов в сборную не выбьет вас из колеи?

– Понятно, что мы сейчас боремся за плей-офф. У некоторых ребят сейчас выходные, а я приехал работать в сборную. Но, думаю, это не выбьет меня из колеи. Стараюсь держать себя в форме. Когда постоянно играешь – чувствуешь себя в тонусе. В Новогорске у нас будет три дня тренировок, но все равно мы стараемся держать игровой ритм. Когда полетим на турнир – с этим будет проще. После него вернемся в клубы в хороших кондициях.

– Заключительная часть сезона для "Адмирала" будет проходить в московском регионе. Видите в этом плюс, что не надо будет переезжать?

– Да, это определенный плюс. Сразу после турнира в Словакии у нас будут матчи в Ярославле, поэтому прилетим, сядем на автобус с командой и поедем. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)