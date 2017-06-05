Директор "Автомобилиста": "Дацюка в Екатеринбурге ждут все и всегда!"

Директор "Автомобилиста" Максим Рябков пожелал здоровья нападающему СКА Павлу Дацюку, который восстанавливается после травмы. Руководитель отметил, что в клубе всегда его ждут, потому, что Павел стал символом екатеринбургского хоккея.

– Павла в Екатеринбурге ждут все и всегда! – цитирует сайт КХЛ Рябкова. – Это символ и легенда екатеринбургского хоккея. У руководителей нашей компании и клуба сложились с Павлом дружеские отношения. И сейчас мы искренне желаем Павлу здоровья и успешного продолжения карьеры в СКА и в сборной России.

Напомним, что 38-летний хоккеист начинал свою карьеру в Екатеринбурге. Позже он играл в НХЛ за "Детройт" с 2001 по 2016 год, провел 953 матча в "регулярке" и набрал 918 (314+604).