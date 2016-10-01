Анвар Гатиятулин: "Сейчас играет Демченко, но все может измениться"

Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин посетовал на плохую реализацию после поражения от "Авангарда" (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Специалист отметил, что его подопечным вновь не удалось удачно сыграть в большинстве.

– Готовились к игре с одним из лидеров, – начал Гатиятулин. – К сожалению, в первые два периода не удалось выполнить задуманное. В третьем добавили в агрессии, стали появляться моменты. К сожалению, не смогли реализовать их и проиграли. Будем работать над этим и готовиться к следующим играм.

– В этом сезоне у "Трактора" уже были волевые победы. Что не получилось сегодня?

– Во-первых, "больная тема" – большинство. Имеем достаточно большинства. Но реализация хромает. Голов не хватает, концентрации в завершении моментов. Будем исправлять за счет тренировок.

– Напряженной была концовка матча. Дмитрий Пестунов получил дисциплинарный штраф. Что там произошло?

– Честно говоря, я не увидел этого момента. Судья подъехал и сказал, что был выброс шайбы. Посмотрим сейчас и разберемся в этом моменте.

– У вас вратарь иностранец, но провел всего четыре игры. Какой смысл держать его в составе?

– Он в команде, как и все игроки. Готовится к играм. Просто на данном этапе даем играть Василию. Но сезон длинный. Все еще может поменяться. (Анна ЛЕВЧЕНКО)