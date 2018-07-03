Швеция - Швейцария: прогноз букмекеров

Во вторник, 3 июля, в Санкт-Петербурге пройдет матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2018 Швеция – Швейцария. Игру принимает стадион "Санкт-Петербург". Начало встречи – 17.00 по московскому времени.

Winline оценивает шансы на успех Швеции с коэффициентом 2,01, а Швейцарии – 1,81.

Знаешь, кто победит? Коэффициенты Winline – здесь.

Швеция – Швейцария: чемпионат мира по футболу, 3 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала – начало в 17.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь