Лука Модрич: "Мы удивлены судейством. Сначала арбитр поставил штрафной, которого не было, потом пенальти..."

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич выразил удивление работой арбитра Нестора Питаны во время финала чемпионата мира, в котором его команда проиграла Франции (2:4).

– Вы получили награду лучшего футболиста турнира... Это подняло хотя бы немного настроение вам?

– Нет, конечно же! Ведь мы проиграли. Все, к чему я стремился, – это победа Хорватии.

– Можно ли сказать, что вашей команде сегодня просто не повезло?

– Да, я действительно считаю именно так. И каждый в нашей команде думает так же. Мы играли хорошо и сегодня были лучшей командой на поле. Но лучшие команды не всегда побеждают. Второй пропущенный гол стал поворотным моментом в матче. Мы были удивлены, когда судья прибегнул к помощи ВАР. Да и вообще, мы были удивлены работой арбитра. Перед первым годом он поставил штрафной, хотя на мой взгляд, фола там не было. Франция открыла счет. Но мы вернулись в игру, демонстрировали отличный футбол, а судья поставил пенальти. Такие моменты всегда убивают команду. Невозможно постоянно совершать "камбэки". Мы сражались до самого конца и гордимся тем, чего добились и как сегодня сыграли. К сожалению, этого оказалось недостаточно. (Михаил ГОНЧАРОВ)