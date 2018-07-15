Антуан Гризманн: "Пенальти? Это была рука"

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн считает, что пенальти в финале чемпионата мира против Хорватии (4:2) был заслуженным. Арбитр Нестор Питана назначил 11-метровый в ворота хорватов после просмотра видеоповтора. Судья усмотрел игру рукой в исполнении Ивана Перишича в собственной штрафной. Гризманн реализовал пенальти и вывел Францию вперед (2:1).

– Что вы ощущаете после этой победы?

– Честно сказать, я еще до конца не понимаю, что произошло. Это был тяжелый чемпионат, и Кубок весит много. Очень горжусь этой командой и тренерским, медицинским штабом. Это уникальная команда. Нам удалось сделать нечто невероятное, написать новую страницу в истории, и мы теперь можем только наслаждаться этим моментом. А завтра будем праздновать уже со всеми французами.

– Что вы чувствовали, когда били пенальти?

– Это была рука. Пенальти. Сосредоточился, постарался быть спокойным. (Игорь РАБИНЕР)